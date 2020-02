De Bleeckere laat zich uit over gsm-incident in VAR-busje: "Tijdens de wedstrijd mag het niet, maar..."

Er was het voorbije weekend heel wat discussie over het gsm-incident in het VAR-busje. Videoref Bram Van Driessche was op zijn smartphone bezig tijdens de rust. Volgens De Bleeckere is het vooral belangrijk dat het niet tijdens de wedstrijd zelf was.

Volgens De Bleeckere mag het niet tijdens de wedstrijd, maar tijdens de rust is het geen probleem. "Het is cruciaal dat het tijdens de rust gebeurde. Net zoals voetballers en trainers hebben scheidsrechters tijdens de rust contact met de buitenwereld", legt de ex-scheidsrechter uit bij Sporza. Volgens De Bleeckere moeten scheidsrechters in de toekomst wel opletten. "Scheidsrechters moeten zich bewust zijn van de perceptie. Het zit weer een beetje verkeerd na zo'n incident zoals het voorbije weekend."