Vier halvefinalisten voor de Beker van België U21 zijn bekend: exit Club Brugge en Anderlecht

Maandagavond stonden de kwartfinales van de Beker van België voor beloften op het programma. Daarin vielen toch enkele opvallende resultaten te noteren.

Zo kregen de beloften van Club Brugge een pak slaag op het veld van Waasland-Beveren. Vlak voor het halfuur zette Pejcic de thuisploeg op voorsprong en meteen daarna viel Club met zijn tienen. W-B profiteerde van het overtal en stoot door naar de halve finale na een droge 4-0.

Ook Anderlecht is uitgeteld. Bij de rust stond paars-wit al 3-0 in het krijt bij Racing Genk. Na de rust milderde Suray nog tot 3-2. Ook STVV kreeg een flinke tik. Het verloor thuis met 0-4 van Eupen. Charleroi is de laatste halvefinalist. Strafschoppen zorgden voor de beslissing na een 1-1. Daarin trokken de jonge Carolo's aan het langste eind.