Alle hulp is welkom! Ploegen in degradatienood tasten in eigen buidel en lassen supportersacties in

Alle hulp is welkom voor de clubs die tegen de degradatie vechten. Cercle Brugge, KV Oostende en Waasland-Beveren rekenen in de slotfase van de competitie meer dan ooit op hun fans en daarvoor doen ze de nodige moeite.

Cercle Brugge zette enkele weken geleden de toon met de verplaatsing naar de Oostkantons. Groen en Zwart had toen nog de rode lantaarn in handen en het bestuur wou niet dat de ploeg voor een leeg bezoekersvak in Eupen zou aantreden. Het betaalde de tickets en de busrit van de meegereisde supporters, maar de ploeg verloor met 1-0.

Twee weken later deed het bestuur dezelfde geste en won Cercle met 0-1 op het veld van Sint-Truiden. Inmiddels is de rode lantaarn al doorgegeven aan Waasland-Beveren, waar gelijkaardige initiatieven worden gedaan. Wie in voorverkoop een ticket kocht voor de verplaatsing naar KV Mechelen (4-0 nederlaag) kreeg ook een gratis ticket met busvervoer voor de match tegen Moeskroen (7 maart).

Ook Oostende doet mee

Ook KV Oostende is nog niet zeker van het behoud en bezorgt de fans een gratis verplaatsing. De kustploeg trekt naar FC Antwerp en legt gratis bussen in. Ook de tickets worden gratis aangeboden.

De ploegen onderin doen dus een financiële inspanning om veel supporters op de been te krijgen. "Dat zijn we ook verschuldigd aan onze fans na zo'n seizoen", liet Cercle-voorzitter Vincent Goemaere enkele weken geleden nog optekenen.