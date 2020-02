De keerzijde van het succes: Belgische clubs liggen op de loer voor sterkhouder Cercle Brugge

Cercle Brugge is onder Bernd Storck bezig aan een heuse revival. De Vereniging gaf vorig weekend de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren en mocht daarvoor hun aanvoerder bedanken.

Dylan De Belder bracht de groenzwarte familie met een knap overhoeks schot naar de zevende hemel. De Belgische aanvaller komt na blessureleed weer helemaal terug aan de oppervlakte in Brugge. Cercle ziet wel het contract van zijn kapitein aflopen in juni.

"Ik ben einde contract, ja", bevestigt de spits aan Krant van West-Vlaanderen. "Op stage in Malta lieten de coach en Igor Korneev mij verstaan dat ze mij willen houden. Waarop ze vorige week mijn makelaar een eerste voorstel hebben gedaan."

"Er zijn een paar andere alternatieven bij Belgische clubs, maar ik wil hier best blijven, bij een coach die veel vertrouwen geeft en die mij aanvoerder maakte." Veel zal waarschijnlijk afhangen of Cercle Brugge ook volgend seizoen nog in 1A zal uitkomen.