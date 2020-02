Anderlecht-aanwinst is formeel: "Als we ons zo blijven ontwikkelen, strijden we volgend seizoen voor de titel"

RSC Anderlecht lijkt voor het eerst in zijn geschiedenis Play-Off 1 te mislopen. Het slotoffensief op de wintermercato, waarin paars-wit onder andere Joveljic en Pjaca binnenhaalde, dreigt zo vijgen na Pasen geweest te zijn.

Pjaca blijft desondanks erg positief over de koers die Anderlecht momenteel vaart: "Het voetbal is een universele taal en we begrepen elkaar meteen. De aanvallende speelstijl sprak mij heel erg aan. Eens we al zijn ideeën op het veld kunnen vertalen, zullen veel ploegen grote ogen trekken."

Titelaspiraties

De huurling van Juventus liet geen onaardige indruk in de monsterzege tegen Eupen. De Kroaat lijkt er stilaan door te komen en mag dus hopen op een verlengd verblijf in het Lottopark: "We hebben bij Anderlecht ook zoveel jong talent."

"Ik ben 24 en ik hoor bij de anciens, dat zegt iets over de ploeg. Als we ons zo blijven ontwikkelen, strijden we volgend seizoen samen voor de titel. Als Anderlecht natuurlijk de optie voor dat extra jaar in mijn huurovereenkomst licht", besluit de flankaanvaller in Het Laatste Nieuws.