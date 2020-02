Hopla, weer eentje hervallen bij Anderlecht, Lawrence wel klaar voor debuut

Een nieuwe week, een nieuwe geblesseerde bij Anderlecht. Frank Vercauteren heeft weer moeten sprokkelen - De Bast en Kaliluka trainden mee - om aan 20 veldspelers te komen om onderlinge matchen te spelen.

Vercauteren zag maandag op training er alweer eentje uitvallen. "Recupereren doen we er geen en er is een nieuwe geblesseerde. Bakkali blesseerde zich aan de knie en zal dit weekend waarschijnlijk niet in actie kunnen komen." Spijtig voor Vercauteren, want Bakkali maakte een geslaagde invalbeurt tegen Eupen.

Voorts was er slecht nieuws over Nacer Chadli, die normaal gezien dit weekend weer had kunnen spelen. De winger meldde zich donderdag ziek op de club en er wordt afgewacht hoe hij zich vandaag voelt.

Wie wel in de wedstrijdselectie zal zitten, is Kemar Lawrence. De snelle Jamaicaan verteert de trainingen steeds beter. "Vergeet niet dat hij sinds oktober niet meer speelde. Hij kan de brede selectie halen. Hij is niet hetzelfde type als Murillo, hij zal nog iets anders brengen."