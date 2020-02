Club Brugge en Antwerp houden hun hart vast voor blessures richting de bekerfinale: drie probleemgevallen

Hoe dichter we bij de ontknoping van de reguliere competitie komen hoe sneller de bekerfinale in aantocht is. Leuk voor de fans van Club Brugge en Antwerp die nu al op hete kolen zitten, maar voor enkele spelers wordt het revalideren tegen de klok.

Dat geldt voor twee sterkhouders van Club Brugge. Ruud Vormer liep een scheurtje in de knie op en moest zo de match tegen Manchester United aan zich voorbije laten gaan. Dat was ook het geval bij Emmanuel Dennis, die zijn enkel zwaar blesseerde in een duel tegen Charleroi. Maar ook bij Antwerp zijn er zorgen. Zinho Gano liep tijdens de training op vrijdag een knieblessure op, weet Gazet van Antwerpen. De ernst ervan moet nog worden onderzocht, maar bij de Great Old houden ze hun hart vast dat het niet om de kruisband gaat. Gano is de enige back-up van Dieumerci Mbokani.