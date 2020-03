Geeraerd verklaart zijn opmerkelijke opstelling en waarom Waasland-Beveren geen versterking haalde

Trainer ad interim Dirk Geeraerd probeerde Anderlecht op te vangen met een heel ander systeem dan gewoonlijk. Maar dat plan mocht al snel de vuilbak in. De coach weet dat hij voor een heel moeilijke taak staat.

Geeraerd stuurde Waasland-Beveren in een 5-3-2 de wei in, maar dat liep niet zo goed af. "Anderlecht begon heel sterk aan de partij. Met veel combinaties. Soms liepen we achter een ongrijpbare bal aan. Kijk, de conclusie van onze analyse was dat we heel makkelijk goals slikken, veel overlopen worden op het middenveld en vooraan moeite hebben om te scoren."

"Daarom koos ik voor een versterkte verdediging en middenveld met twee snelle jongens voorin. Zo hoopten we Anderlecht problemen te bezorgen. Toen Anderlecht het tempo liet zakken, deden we het wel goed, maar het kwaliteitsverschil was te groot", aldus Geeraerd.

Die kwaliteit is al een heel seizoen het probleem. "In de winterstop hadden we versterking kunnen gaan halen, maar wie had op dat moment gedacht dat we met acht punten voorsprong nog in de problemen gingen komen. Dus hebben we ons geld gespaard. Het is ook geen zekerheid dat je in januari kwaliteit kan bijhalen."