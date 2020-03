Oularé haalt tijdens rust zwaar uit naar Boucaut: "Met zo'n ref valt er niet te voetballen" en "Ik speel voetbal, maar doe niet aan boksen of MMA"

Standard ging zondagavond met een 1-0-achterstand rusten. Tijdens de pauze haalde Standardspits Obbi Oularé stevig uit naar scheidsrechter Alexandre Boucaut.

“De scheidsrechter is echt niet op niveau", vertelde de spits voor de microfoon van Play Sports. "Het is logisch dat onze refs niet op een groot toernooi mogen fluiten.”

“Ik heb daarnet naar Racing Genk - Club Brugge gekeken. Er was een handsbal, maar de ref en VAR grepen niet in. Gisteren op Waasland-Beveren hetzelfde met een buitenspelfase."

"Daarnet raakte Marco Ilaimaharitra mij op mijn bovenarm met zijn voet, maar de ref greep niet in. Ik speel voetbal, maar doe niet aan boksen of MMA.”

“We spelen niet goed en het veld is voor beide teams even slecht. Dat is geen excuus. Maar met zo’n scheidsrechter valt er niet te voetballen.”