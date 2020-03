Verschillende vormcurves voor Jonathan David en Dieumerci Mbokani na Nieuwjaar: ex-topschutter verklaart

Dieumerci Mbokani reeg in het seizoensbegin de goals aan elkaar, maar na Nieuwjaar stokte de doelpuntenproductie wat. Bij Jonathan David scoort sinds de jaarwisseling dan weer met de ogen dicht.

Even de cijfers van beide aanvallers erbij halen. De Canadees van KAA Gent scoorde voor de jaarwisseling (17 matchen) negen keer, erna ook (7 matchen). Dieumerci Mbokani had veertien goals op zijn teller staan in 2019 (20 matchen) en vier in 2020.

Gala van de Gouden Schoen

Cisse Severeyns, zelf topschutter in het seizoen 1987/88, denkt te weten waar dat gedeeltelijk aan ligt. "Het heeft deels te maken met de manier waarop ze met de teleurstelling van de Gouden Schoen zijn omgegaan. Mbokani wou de hoofdprijs winnen, David 'Belofte van het Jaar'."

"Er zijn twee manieren om daar mee op te gaan. Teleurgesteld en kwaad, waardoor je een dipje kent, of net extra gemotiveerd. Mbokani kunnen we in die eerste categorie onderbrengen. Hij speelde in de eerste helft van 2019 degelijk en begon pas echt goed te worden in de play-offs. Die lijn trok hij door in het nieuwe seizoen, maar na de Gouden Schoen was het toch wat minder", legde Severeyns uit.

Jonathan David probeerde de kenners hun ongelijk te bewijzen

"De situatie van David was wat vreemd op de Gouden Schoen. In het algemene klassement stond hij boven Yari Verschaeren, maar de youngster van Anderlecht werd toch tot 'Belofte van het Jaar' verkozen. Vervolgens heeft hij de kenners van het tegendeel proberen te overtuigen, wat hem aardig lukt."

Ook de vormcurve van beide ploegen was na Nieuwjaar anders. "Bij Antwerp is het aanvallend geweld wat minder geworden. Mbokani, Lamkel Zé en Refaelov maakten minder het verschil. De ploeg moest het meer van de totaliteit, het collectief hebben. Gent was een geoliede machine", besloot Severeyns. Zelf ziet hij een topkandidaat om topschutter te worden. Dat leest u HIER.