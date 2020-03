Alderweireld over EK-kansen en leidersrol bij Rode Duivels: "Begrijp dat iedereen naar mij kijkt"

Toby Alderweireld is al een hele tijd één van de certitudes in de basiself van Roberto Martinez. Dat zal op het komende EK niet anders zijn.

Tottenhamploegmaat Jan Vertonghen heeft het wat moeilijker op dit moment, maar zal er op het EK ook wel staan. In een gesprek met Gazet van Antwerpen had Alderweireld het onder meer over het komende EK.

“Ik en Jan spreken niet vaak over het EK”, aldus Alderweireld. “We hebben ­eerst andere doelen met Tottenham. De top vier in de Premier League, de FA Cup, de Champions ­League… Met Jan had ik het wel over Eden en over hoe het met hem gaat. Ik denk wel dat hij klaar zal raken voor het EK.”

“Ik probeer het positief te bekijken. Je kan bijvoorbeeld klagen over de tegendoelpunten die we op het WK tegen Japan slikten, maar ­uiteindelijk gingen we wel door. Dat positieve gevoel moeten we nu ook creëren.”

“Supporters, pers, hopelijk kan iedereen zijn bij­drage doen. Ik weet dat de ­mensen verwachten dat we het goed gaan doen, maar je hebt veel goeie landen. Frankrijk, ­Italië, Nederland, Spanje, Duitsland… Het zal lastig worden, dus we hebben iedereen nodig", beseft Alderweireld.

“Ik begrijp dat iedereen naar mij kijkt om na het EK de leidersrol van Vincent Kompany over te nemen, maar ik probeer vooral zo constant mogelijk te presteren en altijd fit te zijn. Ik kan wel roepen op anderen, maar ik denk dat het het belangrijkste is om er te zijn voor iemand.”

“Fouten van anderen proberen op te lossen. En tonen: op Toby kan je rekenen. Ik denk dat dat mijn grootste kwaliteit is. Zo probeer ik een leider te zijn.”