Blessure komt ook heel ongelegen voor Gano zelf: Antwerp moet nog beslissen over aankoopoptie

De blessure van Zinho Gano komt wel heel ongelegen. Antwerp heeft niet echt een vervanger voor de boomlange spits en dus mag er niets gebeuren met Dieumerci Mbokani. Maar er zijn ook de consequenties voor Gano zelf.

Gano wordt gehuurd van Racing Genk, maar Antwerp heeft een aankoopoptie. Die bedraagt 1,7 miljoen euro en dat is toch veel geld voor een doublure. Gano heeft dit seizoen maar 182 minuten in de competitie en 118 minuten in de Beker gespeeld. En daar gaat dus niks meer bijkomen. Het zal Antwerp wel eens doen nadenken over die optie.

Mogelijk wordt dit weekend al duidelijk wie Laszlo Bölöni als zijn vervanger ziet. Amara Baby is een mogelijkheid of de 18-jarige Ruben Geeraerts. De Roemeen heeft al aangekondigd dat hij in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie gaat roteren.