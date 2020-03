Standard is klaar voor clash met STVV: "Lessen getrokken"

Standard staat momenteel vijfde in de competitie, maar wil er de komende weken nog het beste van maken. Dan mogen er wel geen punten gestrooid worden tegen STVV.

Om in de play-offs volop te kunnen strijden voor Europees voetbal en wie weet de top-2, mogen er de komende wedstrijden geen punten meer gemist worden.

Op de hoogte

"De spelers zijn op de hoogte wat er fout is gelopen tegen Charleroi. We hebben daar beelden van laten zien om lessen uit te trekken", aldus Michel Preud'homme op zijn perconferentie.

"Of het een belangrijke match is voor STVV? Tegen ons is iedereen gemotiveerd om ons punten af te pakken", pikte Zinho Vanheusden in.