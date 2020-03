Kapitein Oostende verklaart: "Niet zo zeer moeite met aanpak Van Wijk, wel de manier waarop hij het bracht"

De wegen van Dennis van Wijk en KV Oostende liepen deze week uit elkaar. Na twee maanden waren ze bij de Kustploeg tot het besef gekomen dat de aanpak van de trainer niet werkte.

Het was van het ene extreme in het andere. Ingebrigtsen was veel te zacht met de groep. “Kare ging te veel uit van zelfdiscipline. Maar we vielen in het andere extreem. Dennis is geen slechte coach, maar zoals hij spelers kon afmaken…. Niet iedereen kan daar mee om", aldus voorzitter Frank Dierckens in de Krant van West-Vlaanderen.

Van Wijk wou dat Oostende fysiek top stond, maar blijkbaar was daar geen beginnen aan in de korte periode die nog restte. De spelersgroep had te weinig zelfdiscipline en kon niet om met de harde aanpak van de Nederlander. “Daar hadden we in sé niet zo’n probleem mee”, aldus aanvoerder Kevin Vandendriessche. “Alleen was er de manier waarop de coach het aanbracht…”