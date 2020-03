Arnesen zonder rancune richting Anderlecht: "Maar ik had eerder gecommuniceerd dat het een overgangsjaar ging worden. Voor Kompany..."

Frank Arnesen werd bij Anderlecht al snel de deur gewezen. Na de komst van Vincent Kompany had de Deense technisch directeur eigenlijk nog weinig te doen. Maar van rancune is absoluut geen sprake.

Na de komst van Kompany vroeg hij zich soms zelf af wat hij er nog zat te doen. "Tot dan was ik best blij met de wijzigingen die we doorgevoerd hadden", zegt Arnesen in HLN. "De scouting hadden we gereorganiseerd, er was een kader gecreëerd waarin de talenten zich konden ontwikkelen, we hadden een duidelijk plan... Als club boekten we progressie, ik bood meerwaarde en dacht nog enorm veel te kunnen betekenen, maar Anderlecht zag het anders. En Vincent ook, wij hadden zelden overleg. De laatste weken zat ik in mijn kantoor en dacht ik: 'Wat ga ik in hemelsnaam doen vandaag?' Niet fijn. Het was wachten op...."

Arnesen staat nog opvallend achter het plan van Kompany, maar hij had wel willen communiceren dat het een overgangsjaar ging worden. "Daar wilde de club niet in meestappen. Ik had daar begrip voor, want het is verdomd moeilijk om zoiets te verkopen aan je fans en sponsors. Maar toch vond ik het te overwegen, omdat je zo twintig kilogram van Vincents nek kon halen. Dan kun je rustiger werken."

En dan kwam de open brief, midden in het seizoen. "Die kwam te laat. En ik had het misschien anders aangepakt. Had ik gewoon via de media gezegd dat we beseften dat we met een uniek project bezig waren en dat onmiddellijk succes geen evidentie was, zonder er een termijn op te plakken... Aan de andere kant: zou dat de gemoederen bedaard hebben?"