Een standbeeld voor Bernd Storck? Coach legt uit wat het omslagpunt was in de reddingsoperatie

Cercle Brugge heeft nog nooit zo gevierd na een nederlaag in een derby als zaterdagavond in Jan Breydel. "De redding is natuurlijk het allerbelangrijkste."

"Dit was het doel van in het begin en we hebben ons doel nu bereikt", aldus Kylian Hazard in een reactie na de 2-1 nederlaag van Cercle Brugge bij Club Brugge. "Jammer dat we geen punten konden pakken, maar de redding was het allerbelangrijkste."

Misschien mijn moeilijkste opgave ooit

Ook coach Bernd Storck was een tevreden man: "Het omslagpunt was de zege tegen Mechelen, al geloofde ik altijd in de redding. Ook toen ik al begon bij Cercle Brugge. Dit is een geweldig verhaal en ik vind dat we het ook verdienen."

"Het hele team heeft bijzonder hard gewerkt en fantastisch werk afgeleverd. Dit doet zoveel deugd, want dit was misschien wel mijn moeilijkste opgave ooit. Een standbeeld voor mij? Laat dat maar uit, alsjeblieft", kon er een lachje af.