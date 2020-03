Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Sinan Bolat. Hij zorgde voor een belangrijke clean sheet voor zijn team in een niet zo simpele wedstrijd op Kortrijk, goed voor uiteindelijk drie belangrijke punten.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen. Vincent Kompany was de ultieme leider voor Anderlecht in het treffen met Zulte Waregem, Borges viel in voor Dewaest en deed dat prima - mét een assist als bekroning. Dessoleil deed iets wat nog niemand kon dit seizoen: Jonathan David in de achterzak steken. En Kaboré is steeds beter aan het worden voor Mechelen.

Middenveld

Op het middenveld blijft Vlap staan, na zijn knappe hattrick. Ook Hans Vanaken was opnieuw belangrijk voor de leider, terwijl Fall en Ilaimaharitra het middenveld van Charleroi in goede banen wisten te leiden. Ook Morioka had overigens niet misstaan ...

Aanval

Voorin kiezen we voor Doku en Ito. De ene zorgde voor twee goals en een assist, de andere was ook goed voor een doelpunt na een bedrijvige wedstrijd.

Dat levert dan onderstaand elftal op: