Vanhaezebrouck over Doku: "Als hij op snelheid ook nog van richting verandert, is hij niet te stoppen"

Jérémy Doku heeft onmiskenbaar grote talenten. Hein Vanhaezebrouck was de man die hem liet debuteren twee jaar geleden en hij was toen al onder de indruk. Hij meent dat hij op de manier van spelen van Anderlecht nu, stilaan onstopbaar kan worden.

"Ik las dat hij qua stijl al vergeleken wordt met Ansu Fati van Barcelona en ­Vinicius van Real Madrid. Maar ik vind Doku qua snelheid, explosiviteit en lichaamsbalans nog uitzonderlijker. Zeker nu de backs bij Anderlecht al eens mogen overlappen en hij als flankaanvaller niet meer tegen dat lijntje geplakt staat, zie je dat allemaal tot uiting komen", vertelt Hein in Het Nieuwsblad.

Zoals we al eerder zeiden komt Doku nu meer tot zijn recht omdat hij op snelheid wordt aangespeeld. "Hij hoeft zijn acties niet meer vanuit stilstand te beginnen zoals begin dit seizoen, maar komt nu aan de bal terwijl hij al in beweging is - iets waar ik hem destijds al op wees. Op die manier moet de tegenstander aan hogere snelheid die meters goedmaken en wordt hij kwetsbaarder. Als hij dan ook nog eens in de beweging van richting verandert, is hij niet meer te stoppen en draait die tegenstander helemaal in de soep."