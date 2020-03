Exact 365 dagen na de promotie naar 1A kan KV Mechelen zich van play-off 1 verzekeren

KV Mechelen liet het vorig weekend na om Anderlecht uit te tellen in de strijd om play-off 1, maar heeft alles nog in eigen handen. De ploeg maakte het zichzelf wel moeilijk, want nu moeten ze in Genk in een onderling duel gaan uitmaken wie beslag legt op de zesde plaats.

Genk moet winnen, en ook voor KV Mechelen is een zege aangewezen. Zij zijn bij een gelijkspel in het voordeel, maar als Anderlecht op bezoek bij STVV de volle buit pakt zijn zij de spreekwoordelijke derde hond die met het been aan de haal gaat. Als thuisploeg beschikt Genk misschien wel over de beste papieren, maar als we na vorig seizoen een ding hebben geleerd is het wel dat we Malinwa niet mogen afschrijven.

Wij tegen de rest

Meer nog, als de club een tik krijgt, slaan ze doorgaans eens zo hard terug. Vorig jaar hing de 'Propere Handen'-affaire als een zwarte wolk boven de club en toch slaagden de trainer en de spelers erin om de rust te bewaren. Na een moeizame start won Malinwa de eerste periodetitel in 1B en uiteindelijk ook de promotiefinale tegen Beerschot.

Op het veld leek er geen vuiltje aan de lucht terwijl er achter de schermen een juridische oorlog werd gevoerd tegen de club. Over het al dan niet terecht toekennen van een straf gaan we niet dieper in, maar KVM was nog niet klaar met zijn stunt.

365 dagen na de promotie

Het beleefde een waar bekersprookje door als tweedeklasser KAA Gent, toen in play-off 1 nota bene, te kloppen in de finale. Het 'wij tegen de rest'-gevoel werd slim ingezet door de technische staf. De lijn werd in het huidige seizoen doorgetrokken en daardoor is Malinwa in staat om op de slotspeeldag van de reguliere competitie nog voor play-off 1 te spelen.

Schrijf de Maneblussers dus niet af voor hun bezoek aan de Luminus Arena. Qua symboliek kan het alvast tellen dat de partij tegen Genk (15 maart) exact 365 dagen na de match valt waarin de club haar promotie naar 1A afdwong.