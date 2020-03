Laszlo Bölöni verkleint selectie met het oog op de bekerfinale en stuurt enkele jongeren naar de beloften

Volgende week staat (normaal gezien) de bekerfinale op het programma. Bij Antwerp maakt Laszlo Bölöni de selectie kleiner met het oog op deze belangrijke wedstrijd en daardoor moeten enkele jongeren terug met de beloften trainen.

Quirynen, Geeraerts en Nsimba moeten met de beloften trainen. De kans dat zij er dus bij zijn in de bekerfinale is klein. Laszlo Bölöni gaf eerder al aan dat hij de selectie zou verkleinen met het oog op deze belangrijke finale en hij houdt woord.

Na de bekerfinale keren de drie spelers wel terug naar de A-kern met het oog op de play-offs. Het is niet duidelijk of ze dit weekend nog in de selectie zitten. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie neemt Antwerp het thuis op tegen Moeskroen.