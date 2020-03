Voorzitter KV Kortrijk heeft een duidelijke mening omtrent het coronavirus: "Geen play-offs spelen en de competitie stopzetten na komend weekend"

Het coronavirus houdt de voetbalwereld in de ban. In verschillende competities en in de Champions League en Europa League worden maatregelen genomen, maar in de Belgische competitie blijft het eerder stil.

Volgens de voorzitter van KV Kortrijk zouden er ook in ons land drastische maatregelen genomen moeten worden. Zo pleit hij zelfs voor het stopzetten van de competitie. "Na zondag moet het seizoen afgelopen zijn", vertelt Joseph Allijns in Het Nieuwsblad. Volgens Allijns is het beter om geen play-offs te spelen. "Na zondag lijkt het mij het perfecte moment om de competitie stop te zetten. Het coronavirus zorgt voor een groot gezondheidsrisico. De play-offs moeten dan ook afgeschaft worden." Met zo'n scenario zou Club Brugge dus al kampioen zijn. "Club Brugge heeft 15 punten voorsprong en de Europese plaatsen liggen zo goed als vast. De televisiegelden moeten ze maar verdelen op basis van de rangschikking."