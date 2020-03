🎥 Ondertussen in Australië: tackle van het jaar en/of misser van het jaar?

Twintig minuten voor tijd, bij een 1-1 stand, kopte Curtis Good een bal te kort terug naar zijn eigen doelman. Simon Cox leek het cadeautje gretig aan te pakken: hij omspeelde de doelman.

Cox was echter te zeker, waardoor Good met een straffe sprint en tackle net voor de doellijn de bal alsnog kon ontzetten en zijn fout rechtzetten. Mede dankzij deze geweldige defensieve actie/enorme misser eindigde deze partij op 1-1.

Tackle of the season? Or miss of the season? šŸ¤”



An unbelievable moment as Curtis Good somehow prevents the ball from crossing the line!#MCYvWSW #ALeague pic.twitter.com/1qlNywFwBw