Meanwhile In Turkey: Belgische doelman houdt de nul en klopt Sivasspor

Heel wat Europese competities liggen op dit moment stil. Daardoor komen competities die anders onderbelicht blijven wat meer in de aandacht.

De Turkse is daar één van. Ruud Boffin speelt er al sinds 2012. Sinds 2017 verdedigt hij de netten van Antalyaspor.

Maandagavond wonnen de Schorpioenen van Sivasspor. Veysel Sari scoorde het enige doelpunt uit de wedstrijd en Boffin hield dus de nul.

Boffin speelde in de jeugd voor Sint-Truiden en Racing Genk. Later belandde hij via PSV, FC Eindhoven, MVV Maastricht en VVV-Venlo bij West Ham, waarna hij naar Turkije trok.