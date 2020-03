Vandaag geen CL, maar wat gebeurde er in het verleden op 17 maart? Bierdouche voor Sa Pinto, historie op Jan Breydel, Femke Maes, ...

Manchester City - Real Madrid of Juventus - Lyon? Twee wedstrijden die we vanavond niet te zien zullen krijgen. Maar wat gebeurde er op 17 maart doorheen de voetbalgeschiedenis? Toch wel heel wat, zo blijkt.

17 maart ... 2019

We hoeven maar een jaartje terug te gaan in de tijd om een eerste feitje te kunnen opdissen, namelijk de laatste thuisnederlaag van Club Brugge in competitie.

Het verrassende Moeskroen was toen de betere van de toenmalig regerend landskampioen. Amallah en Antonov zorgden voor de Henegouwse doelpunten: 1-2.

17 maart ... 2018

Een jaar eerder zagen we dan weer een bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Standard won toen na verlengingen van Genk met 1-0, een doelpunt van Emond.

We herinneren ons vooral nog de beelden van de persconferentie achteraf, waar coach Sa Pinto een douche kreeg van zijn spelers.

17 maart ... 2015

De laatste keer dat we nog konden genieten van voetballen in de Champions League op Saint Patricks Day was alweer in 2015.

Atlético Madrid ging toen na strafschoppen voorbij Bayer Leverkusen, Arsenal won met 0-2 bij Monaco in de achtste finales - al was dat niet voldoende na de 1-3 uit de heenwedstrijd in Londen.

17 maart ... 2011

Femke Maes speelt met MSV Duisburg in de kwartfinales van de voorloper van de Champions League bij Everton.

Onder meer twee goals van Popp zorgen voor een knappe 1-3 zege voor de Belgian Red Flame in het jaar 2011.

17 maart ... 2010

De Belgische U17 speelt zijn eerste wedstrijd in de eliteronde richting EK 2010 en verslaat daarin Polen met 2-0.

Lallemand en Arslanagic zorgden voor de Belgische doelpunten. Waren er ook onder meer bij: Hannes Van der Bruggen, Benito Raman, Thorgan Hazard en Hendrik Van Crombrugge.