Antwerp houdt maar best rekening met vertrek van topschutter: 'Mbokani kan laatste grote slag slaan'

Antwerp FC moet vrezen voor een vertrek van Dieumerci Mbokani. De aanvaller krijgt de kans om zijn carrière af te sluiten met de jackpot. Al is het niet meteen in het meest aantrekkelijke land.

Het is het illustere Pakhator Tashkent FK dat opnieuw concreet is voor Dieumerci Mbokani. Dat beweren de Congolese media. De ongeslagen leider in de Oezbeekse competitie - al zijn er daar nog maar drie speeldagen gespeeld - wil de aanvaller transfervrij binnenhalen.

Pakhator Tashkent kwam afgelopen mercato al aankloppen op de Bosuil, maar werd toen simpelweg doorgestuurd. Nochtans kan de Oezbeekse topclub Mbokani een méér dan riant salaris aanbieden.

Jackpot in onaantrekkelijke competitie

En net dat kan er wel eens voor zorgen dat Mbokani overstag gaat. De 34-jarige Congolees ziet het einde van zijn carrière naderen en wil misschien wel nog een keertje cashen. Antwerp kan alleszins niet even diep in de buidel tasten.