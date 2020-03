"Vijf of zes dagen feest": Czernia over de laatste bekerfinale van Antwerp

Geen finale van de Beker van België op 22 maart jammer genoeg. Dan maar even grasduinen in het verleden en in 1992 uitkomen? Toen won Antwerp zijn laatste finale van KV Mechelen.

Op 7 juni 1992 speelden Antwerp en KV Mechelen tegen elkaar ... in het Jan Breydelstadion in Brugge. Mechelen was de favoriet. "Een geweldig souvenir. We klopten het grote Mechelen en het ging onze dromen voorbij", aldus Alex Czerniatynski over die mooie dag.

Vijf dagen feest

"We waren een goede ploeg, maar geen topteam en Mechelen in die tijd wel. Ze hadden enkele jaren daarvoor nog de titel gepakt en een Europese prijs gepakt. Het was een heel stresserende wedstrijd, maar we konden hem toch winnen."

Czernia zelf scoorde in de verlengingen, waardoor we strafschoppen kregen. En ook dat was een absolute nagelbijter. "Het was een onbeschrijflijk gevoel. Na de finale was het vijf-zes dagen feest, dat weet ik nog goed."