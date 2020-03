Mexican standoff bij de Pro League: wordt het niet eens tijd om (duidelijke) knopen door te hakken?

"'t Is om te zeggen dat we nog niks te zeggen hebben." Daar kwam het persbericht van de Pro League deze namiddag op neer. De verzameling van profclubs wil nog geen knopen doorhakken over het vervolg van de huidige competitie.

We beseffen ook dat de belangen groot zijn, maar bij de Pro League moet intussen toch ook het algemeen besef gekomen zijn dat het onmogelijk is om nog tientallen matchen te organiseren voor eind juni? Het zal al een huzarenstukje worden als die laatste wedstrijd van de reguliere competitie, de terugwedstrijd in 1B en de bekerfinale kunnen gespeeld worden.

Niemand die wil toegeven

Om nu nog niets te kunnen zeggen over de play-offs, dat lijkt toch sterk op een fase van ontkenning. Binnen de Pro League waren er nochtans veel stemmen die opgingen om er een einde aan te maken. Dat gespartel levert nu eenmaal niet veel op. Beter duidelijkheid en werken naar volgend seizoen toe dan de doodsstrijd nodeloos lang rekken.

Dit seizoen zit er zo goed als op, daar moeten we ons bij neerleggen. Elke weldenkende mens weet dat ook en heeft zich daarop ook al voorbereid. Maar in de Pro League willen ze 'de opties nog even open houden'. Daar kwam zelfs tijdens de videocall tussen de bestuurders al kritiek op, maar uiteindelijk werd er gekozen voor een Mexican standoff: als niemand wil toegeven, blijven we maar stilstaan tot de diplomatie een oplossing brengt.

Volgend seizoen beter al voorbereiden

Er is al veel kritiek dat de Tour de France momenteel nog doorgaat van 27 juni tot 19 juli. Laat 27 juni de uiterste streefdatum zijn dat de competitie gedaan moet zijn volgens de FIFA. Hoe ga je dit in godsnaam nog organiseren? Laat staan de spelers drie, vier, vijf weken voorbereiding gunnen nadat ze enkel individueel kunnen trainen hebben?

Het is tijd om grote knopen door te hakken, zowel voor de duidelijkheid onder de spelers als voor de clubbesturen. Welke andere opties zijn er nog? Ze zouden nu al moeten bezig zijn met de format van volgend seizoen, want dat gaat nog genoeg miserie met zich meebrengen. Geloof ons vrij...