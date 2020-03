Vreselijk nieuws voor voetballegende Pelé: jongste broer is overleden

Pelé is in rouw. Jair Arantes do Nascimento 'Zoca', de jongste broer van de Braziliaanse voetballegende, is voorbije nacht namelijk overleden. Pelé kan er zelf niet bij zijn op de begrafenis door het coronavirus.

Jair Arantes do Nascimento ‘Zoca’ was ook een bekende Braziliaanse ex-voetballer. Zo speelde hij in zijn carrière onder andere bij Santos. Volgens Het Laatste Nieuws is de jongste broer van Pelé voorbije nacht overleden aan prostaatkanker. Pelé rouwt, maar daar stopte het slechte nieuws niet voor de Braziliaanse voetballegende, want door het coronavirus kan hij er niet bij zijn op de begrafenis. Pelé zit namelijk zelf in quarantaine. Jair Arantes do Nascimento ‘Zoca’ zal in Santos begraven worden.