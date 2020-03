'19 profclubs zijn niet tevreden met manier waarop de Pro League de coronacrisis aanpakt en eisen snel duidelijkheid'

Een dezer dagen zal de Pro League flink wat kritiek krijgen van de grote meerderheid van de 24 Belgische profclubs. Zij vinden namelijk dat de Pro League de coronacrisis niet goed aanpakt.

Negentien profclubs zijn volgens Het Nieuwsblad van plan om eerstdaags stevig te communiceren naar de Pro League over de manier waarop die met de coronacrisis omgaat. Daarna kunnen eventueel nog actie volgen. Het gaat om alle clubs uit eerste klasse B en de K11. Club Brugge, Gent, Standard, Genk en Anderlecht -de G5- horen daar niet bij.

De clubs zijn het beu dat de Pro League niet eenduidig tot een besluit kan komen. Er is te veel onenigheid binnen de rangen. Zij zijn quasi unaniem over het verdere competitieverloop, namelijk een stopzetting, en het format voor volgend jaar - 18 ploegen in 1A, met OHL, Beerschot en Waasland-Beveren.