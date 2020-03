Turks recordinternational in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis

Rustu Recber, de recordinternational van Turkije, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Zijn vrouw legde op Instagram dat de symptomen zich razendsnel hebben ontwikkeld.

Rustu Recber is misschien wel de bekendste ex-doelman van Turkije. Hij stond 124 keer tussen de palen voor de nationale ploeg en in ploegverband speelde hij onder meer voor Fenerbache, Besiktas en FC Barcelona. Volgens Het Laatste Nieuws ligt Recber nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is besmet met het coronavirus. Zijn vrouw heeft op Instagram laten weten dat de symptomen zich zeer snel hebben ontwikkeld.