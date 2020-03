Volgend seizoen speelt er opnieuw een 'Racing White' in het Fallonstadion

Racing White is een naam die al een hele poos meegaat in het Belgisch voetbal. Het Fallonstadion in Sint-Lambrechts-Woluwe bood tot 1973 onderdak aan Racing White.

In dat jaar ging Racing White samen met Daring Molenbeek, omgedoopt tot RWDM, en verhuisde de club naar het Edmond Machtensstadion. Nadien werd het Fallonstadion nog in gebruik genomen door Leopold FC, de club met stamnummer 5 en tot voor kort door het ter ziele gegane White Star Woluwe. Maar volgend seizoen zal er opnieuw een Racing White zijn thuismatchen in het stadion met atletiekpiste afwerken. Racing White Woluwe is een nieuwe club die in de derde provinciale afdeling van start zal gaan.