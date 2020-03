Braziliaanse bondscoach: "Lig soms nog wakker van WK-uitschakeling tegen België: we creëerden nooit meer kansen dan toen"

Op 6 juli 2018 versloegen de Rode Duivels Brazilië in de kwartfinale van het WK. Bijna twee jaar later ligt de Braziliaanse bondscoach Tite nog steeds wakker van die wedstrijd.

Na een hoekschop op het kwartier kwam België op voorsprong na een owngoal van Fernandinho en op het half uur verdubbelde Kevin De Bruyne de score.

De ingevallen Renato Augusto maakte een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer, maar een fenomenale Thibaut Courtois liet zich geen tweede keer meer passeren. België naar de halve finale tegen Frankrijk, exit Goddelijke Kanaries.

In een gesprek met France Football bekende Tite dat de wedstrijd nog steeds op zijn maag ligt. “Je kan een voetbalwedstrijd altijd op twee manieren interpreteren. Op basis van het resultaat of van het geleverde spel.”

"In deze match weerspiegelde het resultaat onze prestatie niet. Van al mijn matchen bij Brazilië, was dat de wedstrijd waarin we het meeste kansen creëerden.”

"We waren extreem creatief en schoten liefst negen keer op doel. Ik denk nog vaak terug aan die match en ik lig er soms nog wakker van."