Louis De Vries (Sporting Lokeren) komt met nieuwe belofte: "Mocht ik moed hebben opgegeven, trokken we niet naar BAS" en "Discretie aan de orde"

Vandaag is het D-day voor de proflicenties, maar 1 club gaf zelf al toe er zeker geen te krijgen. Al geven ze de moed nog niet op.

Lokeren krijgt alvast geen licentie. Dat liet voorzitter Louis De Vries zelf weten aan de pers. "Maar we werken nog steeds aan een oplossing", is hij duidelijk bij Sporza.

"Mochten we de moed hebben opgegeven, dan trokken we niet naar het BAS." Normaal gezien was Lokeren ondertussen al failliet verklaard, maar door het coronavirus is de deadline verlegt van 23 maart naar 20 april. En dus kan De Vries nog op zoek naar investeerders.

Discretie

"Er wordt lacherig over gedaan, maar het is nu eenmaal zo: de transacties met het geteisterde China vielen helemaal stil na januari en dus ook met onze partner aldaar."

"Wij blijven echter verder werken aan de toekomst van Sporting Lokeren. Ik denk zeker nog niet aan stoppen. Ik blijf constructief bezig. Ik geloof in een goede afloop. En daar werken we keihard aan. Nog altijd. Momenteel voer ik gesprekken met mensen uit het buitenland. Meer kan ik daarover nog niet zeggen. Discretie is aan de orde."