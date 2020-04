Peter Vandenbempt is bijzonder kritisch voor Belgische clubs: "Een voor een hopeloze gevallen" en "Wie om ze te vervangen?"

De alarmklokken luiden hard boven het Belgisch voetbal. Zeven van de 24 clubs uit 1A en 1B kregen geen licentie en dat hoeft niet eens zo hard te verbazen.

Standard leefde al even boven zijn stand volgens Vandenbempt, ook voor Moeskroen is hij kritisch: "Als de Licentiecommissie over onomstotelijke bewijzen beschikt dat de club is in handen van makelaars, heeft Moeskroen 0% kans om een licentie te bemachtigen voor het BAS. Want dan neem ik aan dat die bewijzen ook voor het BAS onomstotelijk zijn", klinkt het bij Sporza.

Voor Oostende is het voor de analist een gedeelde verantwoordelijkheid, in 1B ziet hij vooral hopeloze gevallen: "Dat is niet te verwonderen. Als je al maanden je spelers niet betaalt en andere financiële achterstanden hebt, is dat een kroniek van een aangekondigde dood.

Alarmbellen

"Ze zien het allemaal nog wel zitten, maar het zijn een voor een hopeloze gevallen, hoe je het ook draait of keert. En net als bij Standard gaat het hier over problemen die van voor de coronacrisis dateren. Als je nu al zo moet krabben en schrapen, wat moet het dan worden als je de gevolgen van de coronacrisis daarbij moet dragen?"

Dat ploegen als RWDM, Seraing en Lierse-Kempenzonen de eventuele ploegen zijn die als vervanging willen komen, is voor Vandenbempt een extra alarmbel: "Op Deinze na zijn het clubs die zelf al eens in de problemen hebben gezeten. Moeten die voor de vervanging zorgen?"