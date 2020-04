Dochter van Wesley Sonck valt in de smaak op Instagram: "Ze krijgt heel veel berichtjes van voetballers, zelfs van een speler van Red Bull Salzburg"

Wesley Sonck etaleerde destijds zijn voetbalkunstjes op de Belgische en buitenlandse voetbalvelden. Zijn dochter Amy bezit geheel andere talenten, waarmee ze maar al te graag pronkt op een ander platform: die van de sociale media.

Amy Sonck bezit een grote aanhang op Instagram. Ze heeft maar liefst 70 000 volgers. De dochter van Proximus-analist en nieuwbakken coach van de Belgische U19 Wesley Sonck mag dan ook gezien worden.

In de talkshow 'Gert Late Night' waren vader en dochter Sonck te gast. De voormalige goalgetter van Racing Genk gaf toe dat zijn dochter gegeerd wild is in het voetbalwereldje: "Ze krijgt heel veel berichtjes van voetballers, het straffe is dat ze me dat dan zelf komt zeggen."

"Mijn spelers kennen haar ook allemaal, maar er zitten ook veel profvoetballers tussen. Zelfs vanuit het buitenland! Onlangs kreeg ze een berichtje van een speler die bij Red Bull Salzburg speelde", besluit Sonck.