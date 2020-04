"Bekerfinale zonder publiek is als Frankfurt zonder worsten": Michel D'Hooghe heeft een duidelijk mening

De bekerfinale van 22 maart werd uitgesteld en een nieuwe datum is tot op heden nog niet vastgelegd. Als de competitie straks wordt stilgelegd is de Beker van België belangrijk voor de verdeling van de Europese tickets.

Een van de mogelijke oplossing en is om de bekerfinale zo snel mogelijk achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. "Maar dan nog is er een risico dat fans elders gaan samentroepen", liet viroloog Marc Van Ranst verstaan.

Risico voor de spelers

Ook bij Michel D'Hooghe, ex-voorzitter van Club Brugge, valt het idee van een finale zonder fans niet echt in de smaak. Ten eerste is een bekerfinale zonder publiek zoals Frankfurt zonder worsten. Ten tweede is er een reëel gezondheidsrisico voor de spelers die met elkaar in contact zullen komen."

Maar uitstel hoeft geen afstel te zijn voor D'Hooghe. "Laten we de bekerfinale spelen als voetballen met publiek weer toegelaten is", besloot hij. De UEFA stelde 3 augustus als de deadline voor het einde van de competities. Tot dan zou een bekerfinale in principe duidelijkheid kunnen brengen over de Europese tickets.