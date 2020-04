Van Ranst mag nu ook UEFA advies geven en stelt twee voorwaarden voor "moeilijke" bekerfinale: "Absolute garanties van supportersfederaties"

Dokter Marc Van Ranst adviseerde de Pro League om de competitie te stoppen. De UEFA had daar zware kritiek op, maar nu gaan ze de viroloog zelf ook om advies vragen. "De UEFA begint ook in te zien dat er geen voetbal meer mogelijk zal zijn", laat hij weten.

Van Ranst ziet het niet meer gebeuren, ook niet in Europa. "Van de Pro League heb ik begrepen dat er minimum drie tot vier weken training nodig zijn alvorens wedstrijden weer mogelijk zijn. Dan is het weinig realistisch de huidige competities nog af te werken", zegt hij.

Van Ranst kan zelfs nog niet voorspellen wat er in september gaat gebeuren. "We zijn nu begin april en er zijn opnieuw 1.600 nieuwe gevallen vastgesteld. Ik vind dat veel. Vooral omdat we weten dat dat getal een onderschatting is”, klinkt het. “Hoe kan je spreken over het afbouwen van maatregelen en het heropstarten van de competitie als we nog niet eens weten of we op het toppunt van de eerste piek zitten?"

Bekerfinale? Alleen als we de curve op nul krijgen

Ook de bekerfinale, waarvan hij eerder zei dat die nog achter gesloten deuren zou gespeeld kunnen worden, vindt hij niet langer realistisch. "Alleen als we de curve op nul krijgen. Dat hebben we zelf in de hand, als iedereen de maatregelen blijft opvolgen. Een ­finale achter gesloten deuren zou kunnen als we de absolute zekerheid hebben dat supporters niet elders een feestje gaan bouwen. Als supportersfederaties ons daarover geen spijkerharde garanties kunnen geven, gaat het feestje gewoon niet door."