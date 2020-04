Lombaerts blikt terug op periode bij KVO: "Vroeger vond ik Coucke leuk. Nu denk je..."

Nicolas Lombaerts zijn contract bij KV Oostende loopt af. Zijn drie jaar zitten erop. Het laatste jaar was er eentje waarin hij bij de B-kern moest trainen. KVO wou af van zijn zware loon, maar pakte het helemaal verkeerd aan.

Oostende probeerde Lombaerts weg te krijgen en stelde hem een ontbinding van zijn contract voor van 300.000 euro. Maar de verklaringen in de pers schoten in het verkeerde keelgat. "'Een moeilijke gast, niet fit genoeg.' Op de duur was het meelijwekkend - ze schoten zichzelf telkens in de voet. Terwijl ze van mij af wilden, maakten ze mij continu zwart. Iedereen wist waarover het ging. Toen heb ik de klik gemaakt, dat ze niet meer over het geld hoefden te lullen", zegt hij in HLN.

Aanvankelijk had hij het moeilijk bij de beloften, maar nu is hij blij dat hij al de miserie niet meemaakte. "Al snel voelde die B-kern als een opluchting. Bewust zocht ik niet veel contact met de spelersgroep van de A-kern. Met beloftencoach Kurt Bataille had ik een goeie band. De spelers toonden mij veel respect. Dat was omgekeerd ook zo, ik heb mij 'positief opgesteld' (lacht). Geholpen waar ik kon, op elke training alles gegeven. Om hen te bedanken, wil ik de beloftenploeg op een etentje trakteren... Alleen lukt dat nu even niet."

Hoe denk je dat Devroe of Zetterberg zich voelen?

Lombaerts belandde bij Oostende dankzij Marc Coucke, die hem wilde toekomstvooruitzichten bood. "Genaaid door Coucke? Niet alleen ik... Er zijn véél ergere gevallen. Voor KVO is dit honderd keer zwaarder dan voor mij. Ik ben trouwens niet ontslagen. Hoe denk je dat Luc Devroe zich voelt? Of Pär Zetterberg? De lijst is lang..."

"Ik ben uiteindelijk gebleven en heb de vorige jaren nog veel gespeeld. Kijk, als je van de daken schreeuwt dat je supporter bent van KVO, dan moet je niet het onderste uit de kan halen. Zorg dat je iets achterlaat, en geen put die niet meer te vullen valt. Rancuneus ben ik niet. Alleen... Vroeger vond ik hem leuk. Toen ik Coucke zag, vond ik hem aanstekelijk. Nu denk je..."