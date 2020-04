Het rapport van de redactie: 2. Virton - Luxemburgse revelatie niet beloond voor sterk seizoen

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan Virton, dat als tweede eindigde, maar met lege handen achterbleef.

TRANSFERS

Flavio Becca, de steenrijke en flamboyante eigenaar van Virton, keek niet op een financiële inspanning meer of minder. Met maar liefst zeventien (!) nieuwe spelers stak hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

De promovendus shopte veelvuldig bij Dudelange, niet toevallig ook eigendom van Becca. Vooral de centrale verdediger Prempeh werd een voltreffer: sterk in de duels, een goede présence en meer dan degelijk met de bal aan de voet. Ook spelers als Jordanov, Lapoussin en Claes tilden de ploeg van de Gaume naar een hoger niveau.

Dino Toppmöller kwam als T1 ook over van Dudelange. In no time vormde hij een hecht blok van het legioen aan nieuwelingen. Al vrij vroeg ontstond er echter een conflict met de clubleiding, waarna hij het voor bekeken hield. Christian Bracconi, die de competitie als geen ander kent, nam over en ging verder op het elan dat Toppmöller gecreëerd had.

WAAR KON HET BETER?

De start was dramatisch: nul op zes. De Luxemburgers herpakten zich met een knappe vijftien op vijftien, waardoor ze helemaal terug meededen voor de eerste periode. Op de laatste speeldag moesten Virton en OHL het in een onderling uitmaken. Het was OHL dat met de zege -en periodetitel- naar huis ging.

Ook in de tweede periode deed Virton, net zoals bijna alle ploegen lang mee, maar in het slot moest het de rol lossen. Het ontbrak de Luxemburgers aan een echte goalgetter, die in zijn eentje een resultaat over de streep kon trekken. Stelvio Cruz, een centrale middenvelder, werd clubtopschutter met ‘amper’ zeven doelpunten.

PROGNOSE VS REALITEIT

Door de karrenvracht aan (onbekende) nieuwkomers was het zeer moeilijk om in te schatten wat de promovendus ging presteren. Onze redactie bleef dan ook voorzichtig en zette hen op een zesde plaats.

Met deze tweede plaats mogen de Luxemburgers zich dan ook dé revelatie van 1B noemen. Dat hebben ze niet in het minst te danken aan hun erg sterke organisatie. Met slechts 21 tegendoelpunten slikten ze veruit de minste goals.

Met aanvoerder Anthony Moris had Virton een meer dan betrouwbaar sluitstuk in haar rangen. De Luxemburgse international keepte een erg sterk seizoen en werd verkozen tot beste doelman van de Proximus League. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat tal van clubs uit 1A de naam van de ex-spelers van Standard en KV Mechelen genoteerd hebben.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks: 8 - Lokeren gebuisd over de hele lijn

7 - Roeselare had zijn huiswerk veel te laat klaar

6- Lommel: Geschiedenis geschreven, met dank aan Peter Maes

4- Union: knap seizoen, ondanks offensieve aderlating