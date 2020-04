Geven Belgische clubs veel te veel uit aan makelaars? Cijfers onthutsend: "Binnen Europese context weinig aan te doen"

Het waren erg bijzondere cijfers in het paasweekend: meer dan 40 miljoen euro binnen het Belgisch voetbal is er afgelopen seizoen naar makelaars gevloeid. En dat met de financieel precaire situatie van verschillende teams in het achterhoofd ...

Het rapport van de Belgische voetbalbond was duidelijk: 44 miljoen euro vloeide van de Belgische clubs naar makelaars, met Mogi Bayat als transferkoning. Weinig aan te doen? "Als kleiner land in de Europese context valt hier weinig aan te doen", is sporteconoom Thomas Peeters duidelijk bij Sporza. "Makelaars komen ook in beeld om spelers te verkopen en de verliezen van tv-gelden en ticketing goed te maken." Om zo het verdienmodel in stand te houden, dus? "Ik denk niet dat de cijfers uitzonderlijk zijn voor een doorsneeseizoen in de Belgische competitie."