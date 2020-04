Bölöni plaatst enkele nuances bij uitspraken over einde bij Antwerp: "Journalisten zijn gevaarlijk. Wie niet naar sensatie zocht ..."

Staat Laszlo Bölöni volgend jaar nog in de dug-out bij Antwerp. Volgens een Hongaarse televisiezender (en zijn huidige contractsituatie) niet. Zelf kwam de Roemeen nu terug op dat interview in Hongarije.

Laszlo Bölöni gaf bij het Hongaarse M4 Sport aan dat hij er niet op rekende dat hij verdergaat bij Antwerp. Ondertussen doken ook al namen van mogelijk opvolgers op, zoals Bernd Storck of Marc Wilmots.

Bij Het Laatste Nieuws nuanceerde Bölöni zijn uitspraken bij de Hongaarse televisiezender. "Journalisten zijn gevaarlijk - of het nu Belgen zijn of Hongaren. Sommigen willen bommen laten exploderen. Wie het interview hoort en op zoek gaat naar sensatie, zal misschien iets vinden. Wie niet op zoek gaat, zal ook niets vinden."

"De liga had net beslist om de Belgische competitie stop te zetten, ik ben einde contract, en de gesprekken met Luciano waren voorzien voor later op het seizoen. Vandaar mijn uitspraak over mijn toekomst. Ik heb intussen ook al de korte termijn besproken met D'Onofrio", besloot hij.