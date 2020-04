Gent-icoon en broer van Brugse legende overleden

Gisteren (donderdag) is in Brugge Eric Lambert overleden, de oudere broer van de Brugse legende Raoul Lambert. Eric maakte zelf twaalf jaar lang furore bij AA Gent.

Eric Lambert won de Beker van België met Gent door met 4-2 te winnen van Diest in 1964. Hij scoorde in die wedstrijd drie keer en is nog steeds de enige Belg die dat kunststukje wist te volbrengen. Andrés Mendoza deed het met Club Brugge wel tegen Moeskroen.

Lambert startte zijn carrière bij SK Steenbrugge en voetbalde van 1956 tot 1967 voor La Gantoise. Na zijn vertrek speelde hij nog drie jaar voor SV Waregem en derdeklasser White Star Lauwe.