Deschacht roeit tegen de stroom in: "Wij zijn voetballers. We kunnen na twee weken trainen een wedstrijd spelen"

De Pro League besliste om het voetbalseizoen op te schorten en Club Brugge uit te roepen tot landskampioen. Toch is het nog steeds wachten op de bekrachtiging van dat advies. Olivier Deschacht ziet er geen graten in om snel terug op het veld te staan.

“De gezondheid staat natuurlijk op de eerste plaats”, beklemtoont Olivier Deschacht in Sjotcast. “In dat opzicht moeten we het advies van de experts volgen. Zij weten wat het beste is voor de volksgezondheid.”

Een pak clubdokters, trainers en spelers opperen dat er een voorbereiding van enkele weken moet voorafgaan aan een eventuele hervatting. Deschacht spreekt dat tegen. “Wij zijn voetballers. We kunnen na twee weken trainen een wedstrijd spelen.”

We zijn geen wielrenners die vier of maanden voorbereiding nodig hebben om tweehonderd kilometer te rijden

“We zijn geen wielrenners die vier of vijf maanden voorbereiding nodig hebben om tweehonderd kilometer te rijden”, zet de verdediger van Zulte Waregem - hij ligt momenteel in de lappenmand - zijn redenering kracht bij.