Opnieuw vuurwerk op komst? 'Pro League wil Charleroi rechtstreeks naar Europa League sturen, Antwerp op achterste poten'

De UEFA heeft beslist dat bij een stopzetting van de competitie de sportieve verdiensten moeten worden aangehaald om de Europese tickets te verdelen. Een krachtmeting tussen Sporting Charleroi en Antwerp FC is op komst.

Er klonk een zucht van opluchting van Knokke-Heist tot Brugge, van het Belfius Basecamp tot het Jan Breydelstadion. UEFA gaat de Europese tickets dan toch niet op basis van Europese ranking verdelen. Club Brugge mag naar de Champions League.

Hét probleem schuilt echter in de toewijzing van het rechtstreekse toegangskaartje voor de Europa League. Sporting Charleroi én Antwerp FC claimen dat ticket en willen de voorronde niet in. Logisch, zo'n rechtstreekse kwalificatie levert al snel zes miljoen euro op.

De Great Old is van mening dat - aangezien Club Brugge op het Kampioenenbal zal dansen - de bekerfinalist het ticket kan claimen. Op Mambourg is de redenering anders: Charleroi staat op een derde plaats, Antwerp een stekje lager.

Vuurwerk

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft er op maandag nog een knoop bij om te ontwarren. Het Laatste Nieuws weet echter dat het merendeel van de clubleiders de kaart van Charleroi gaan kiezen. En dat zal voor vuurwerk zorgen. Antwerp toonde zich enkele weken geleden al een moeilijke klant...