Veiligheidsraad laat Pro League besluitloos achter na 'non-beslissing': "Misschien best weer uitstellen"

Niks, nada, nul... De Veiligheidsraad gaf vrijdagavond aan dat ze nog niets beslist hebben over grote sportevenementen. Een dikke streep door de rekening van velen bij de Pro League, want die hoopten dat de Veiligheidsraad een handje ging toesteken.

De bestuurders van de topclubs zaten massaal voor de buis gisterenavond omstreeks 23u, wachtend op nieuws over de sport. Premier Wilmès maakte er zich echter vanaf met één zin: "We zullen in de nabije toekomst terugkomen op sportevenementen..."

Facepalm bij vele clubbestuurders... Die hadden gehoopt dat de Veiligheidsraad hen ging helpen om maandag de Algemene Vergadering in goede banen te leiden. Want terwijl er een paar weken geleden nog quasi unanimiteit was over het stopzetten van de competitie is er nu door gelobby vanuit verschillende hoeken absoluut geen zekerheid meer.

Agenda's ver uit elkaar

Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat opperde al dat het misschien beter is om de Algemene Vergadering voor een derde keer te verschuiven, want op deze manier gaat er maandag ook geen akkoord gevonden worden. Daarvoor liggen de agenda's veel te ver uit elkaar. Antwerp wil - met steun van Genk en Anderlecht - doorspelen, terwijl de kleintjes daar absoluut geen zin in hebben. Gent, Club Brugge en Charleroi willen er ook de brui aan geven.

"Het blijft gecompliceerd. We moeten erover nadenken of het nodig is om die opnieuw uit te stellen. Ik denk dat dat verstandig zou zijn", aldus Bayat. Dat wordt nog een langlopende soap voor we aan de nieuwe patatten zijn...