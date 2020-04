Michel D'Hooghe over de mogelijke hervatting van de competitie: "gezondheid moet prioritair zijn"

Wordt de Belgische competitie hervat of niet? Er is nog geen duidelijkheid over. Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, hoopt dat er nog gevoetbald kan worden, maar volgens Michel D'Hooghe, voorzitter van het medisch comité van de Wereldvoetbalbond FIFA, moet de gezondheid prioritair zijn.

In de Eredivisie zal er niet meer gevoetbald worden, maar in de Bundesliga denken ze eraan om op 9 mei te hervatten. Wat met de Belgische competitie? Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, hoopt dat er nog gevoetbald kan worden, maar Michel D'Hooghe heeft er zijn bedenkingen bij. De voorzitter van het medisch comité van de Wereldvoetbalbond FIFA gaf meer uitleg bij De zevende dag. "Ze willen de competitie zo snel mogelijk hervatten vanuit economisch standpunt, maar de weegschaal moet, in deze moeilijke omstandigheden, overhellen naar de gezondheid. Het is prioritair."