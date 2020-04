Marouane Fellaini zal dan toch niet investeren in Standard

Standard is op zoek naar geld om straks niet in de tweede amateurklasse verzeild te geraken. De ploeg vroeg al aan Marouane Fellaini om hulp, maar zijn advocaten ontkennen de geruchten.

Marouane Fellaini zal niet investeren in het vastgoedbedrijf van Bruno Venanzi. Zijn advocaten ontkenden snel de informatie. "Marouane Fellaini zal niet investeren in het project, dat is zeker," vertelde Stijn Debaene aan La Dernière Heure.

Axel Witsel blijft voorlopig de enige ex-Rouche die betrokken is bij het onroerend goed van de club. Het zou Standard, die aanstaande dinsdag voor het BAS haar zaak zal verdedigen, in staat moeten stellen om hun licentie te verkrijgen.