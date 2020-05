Vanhaezebrouck pikt er twee spelers uit bij Charleroi: "Zij zijn klaar voor een stap hogerop"

Hein Vanhaezebrouck sprak in zijn column in Het Nieuwsblad vol lof over twee spilfiguren in het sterke seizoen van Charleroi. Ryota Morioka en Marco Ilaimaharitra zijn volgens Vanhaezebrouck klaar voor de volgende stap in hun carrière.

"Ilaimaharitra is de reden waarom Charleroi de laatste jaren zo sterk presteert. Het is al langer duidelijk dat hij het niveau heeft om in een betere competitie mee te draaien", liet Vanhaezebrouck zijn licht schijnen over de middenvelder uit Madagaskar. De andere speler die Vanhaezebrouck kon bekoren dit seizoen was Ryota Morioka. De Japanse middenvelder blonk uit bij Waasland-Beveren, kon zich niet doorzetten bij Anderlecht, maar komt weer boven water drijven bij Charleroi. De Japanse middenvelder staat nu een heel stuk lager en Vanhaezebrouck ziet dat ook als de reden waarom hij zo goed presteert. "Op de positie als nummer 10 denk ik dat België zijn plafond is. Maar een rijtje lager kan hij zeker nog een hoger niveau aan." "Morioka heeft laten zien over een sterk recuperatievermogen te beschikken en is technisch sterk. Door zijn herpositionering kan het zijn dat er wel wat interesse is van buitenlandse clubs. Alleen is hij natuurlijk wel al 29 jaar", sluit Vanhaezebrouck af.