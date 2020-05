Roland Duchâtelet pleit voor mildere aanpak: "Laat jonge mensen toch naar het voetbal gaan"

Of er überhaupt nog gevoetbald wordt in ons land, is vooralsnog niet bekend. Komende woensdag zal de Nationale Veiligheidsraad meer dan waarschijnlijk met de nodige antwoorden komen. Hoe dan ook, Ronald Duchâtelet gelooft in de Zweedse aanpak, die een onderscheid maakt tussen jonge en oudere mensen.

Roland Duchâtelet, die eigenaar is/was van tal van voetbalclubs, deed in De Tijd zijn zegje over de implicaties van de coronacrisis op het voetbal. "Ik zie wel iets in de aanpak van Zweden. Tot 45 jaar is de sterfte bij mensen die besmet zijn met corona erg gering, vergelijkbaar met die bij de griep." "We zouden jongeren dus kunnen toelaten om hun kot te verlaten, om naar festivals of naar het voetbal te gaan. Want deze groep wordt nu wel erg zwaar bestraft. We nemen ze hun vrijheid af en zadelen hen nadien nog op met een stevige coronafactuur", aldus Duchâtelet. Duchâtelet was voorzitter van STVV en Standard. Hij is ook eigenaar van Carl Zeiss Jena, Charlton Athletic en AD Alcorcón.