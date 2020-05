Vanhamel trots op interesse Anderlecht: "Het bewijs dat ik goed bezig ben"

Mike Vanhamel werd kort bij Anderlecht genoemd als nieuwe tweede doelman, maar niet veel later kondigde Beerschot aan de doelman langer aan zich te binden.

Bij Sjotcast komt Vanhamel terug op de onderhandeling van zijn contract en de interesse van Anderlecht. "Bij mij is er nooit iets veranderd. Zodra het nieuws in de kranten kwam heb ik ook contact opgenomen met Beerschot om dat te zeggen. Ik heb niet extra geld gevraagd, omdat er opeens sprake was van Anderlecht. De contractonderhandelingen verliepen heel soepel en respectvol."

Vanhamel was zelf actief in de jeugd bij Anderlecht, dus blijft het wel een speciale club voor de doelman. "Niet zozeer omdat ik er in de jeugd heb gespeeld. Maar het blijft het grote Anderlecht, ondanks het seizoen dat ze gespeeld hebben. Het blijft een club van grote statuur."

Vanhamel is vooral trots dat hij gelinkt wordt aan Anderlecht. "Het doet mij wel iets. Een aantal jaren geleden was er geen sprake van een transfer van Mike Vanhamel naar Anderlecht. En het feit dat dat nu in het nieuws komt, is een bewijs van de mooie weg die ik afgelegd heb", aldus Vanhamel.

"Ik zie de interesse van Anderlecht in mij als een compliment. Het is een bevestiging van wat ik al gepresteerd heb. Maar ik ben nog ambitieus en wil nog andere stappen zetten in mijn carrière", sloot Vanhamel af.